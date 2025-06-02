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Симашев о системе «Локомотива»: «Меня научили играть в зоне обороны, читать ситуации. Сейчас у меня есть инстинкты, готов встать в три ночи и сыграть там»

Дмитрий Симашев высказался о своей игре в зоне обороны.

Защитник ранее перешел в «Юту» из «Локомотива», с которым выиграл Кубок Гагарина-2025.

– Как бы вы оценили свою игру в плей-офф?

– Трудно сказать. Пусть оценивают другие. У меня не было личной цели. Я просто хотел выиграть. Какая была роль – такую и выполнял.

– Вы не подключались к атакам, бросали только от синей. Это была установка Никитина, который запрещал?

– У нас своя система. Есть защитники, которые подключаются. Но в основном, если атаковали, то подключались на вершину четвертого, либо с синей линии. Мы все выполняли установку. Не только я – все до единого.

– Можно сказать, что именно такая система здорово учит обороняться?

– Сто процентов. Когда я пришел в первую команду, не умел играть в обороне. Умел бегать, обыгрывать, показывать, но не обороняться. За два года меня научили играть в зоне обороны, читать ситуации.

Сейчас у меня есть инстинкты, на которых я могу играть в зоне защиты. Мышечная память, нарабатывается через опыт. Я готов встать в три ночи – и сыграть в зоне обороны. Не задумываясь.

– Переживаете, что атакующие навыки могут уйти?

– Мы играли в определенный хоккей – и все выполняли тренерское задание. Личные амбиции и желания уходили на второй план. Сомневаетесь, что я не смогу играть в атаке? Все останется при мне, – сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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