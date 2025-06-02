Симашев о системе «Локомотива»: «Меня научили играть в зоне обороны, читать ситуации. Сейчас у меня есть инстинкты, готов встать в три ночи и сыграть там»
Защитник ранее перешел в «Юту» из «Локомотива», с которым выиграл Кубок Гагарина-2025.
– Как бы вы оценили свою игру в плей-офф?
– Трудно сказать. Пусть оценивают другие. У меня не было личной цели. Я просто хотел выиграть. Какая была роль – такую и выполнял.
– Вы не подключались к атакам, бросали только от синей. Это была установка Никитина, который запрещал?
– У нас своя система. Есть защитники, которые подключаются. Но в основном, если атаковали, то подключались на вершину четвертого, либо с синей линии. Мы все выполняли установку. Не только я – все до единого.
– Можно сказать, что именно такая система здорово учит обороняться?
– Сто процентов. Когда я пришел в первую команду, не умел играть в обороне. Умел бегать, обыгрывать, показывать, но не обороняться. За два года меня научили играть в зоне обороны, читать ситуации.
Сейчас у меня есть инстинкты, на которых я могу играть в зоне защиты. Мышечная память, нарабатывается через опыт. Я готов встать в три ночи – и сыграть в зоне обороны. Не задумываясь.
– Переживаете, что атакующие навыки могут уйти?
– Мы играли в определенный хоккей – и все выполняли тренерское задание. Личные амбиции и желания уходили на второй план. Сомневаетесь, что я не смогу играть в атаке? Все останется при мне, – сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев.