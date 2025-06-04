«Амур» подписал контракт с Ураковым на год
«Амур» заключил контракт с форвардом Кириллом Ураковым.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.
В минувшем сезоне 27-летний Кирилл Ураков провел 43 игры за «Нефтехимик» и набрал 4 (1+3) очка.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Амура»
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