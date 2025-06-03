Дмитрий Квартальнов: «Раньше поголовно все ехали в Штаты, считая, что там намазано медом. Всем твержу: если ехать за океан, то только готовым. Просто пробовать – точно не надо»

Дмитрий Квартальнов советует игрокам не спешить с переходом в НХЛ.

Главный тренер минского «Динамо» ответил на вопрос о том, постарается ли он отговорить Вадима Мороза от перехода в североамериканскую лигу этим летом – как Егора Борикова в прошлом году.

«Всем твержу: если ехать за океан, то только готовым – чтобы сразу там играть в НХЛ . Просто пробовать – точно не надо. Есть парни, которые едут, потом оказываются в фарм-клубе и жалуются, что им не дали шанса. Поэтому иногда лучше годик с отъездом повременить, ведь КХЛ сильнее АХЛ.

Раньше поголовно все ехали в Штаты, считая, что там намазано медом. Скажу больше: имелись таланты перспективнее Борикова и Липского, но Егор и Даниил , которые остались тут, выглядят лучше.

Что касается Мороза, то я бы сказал, что ему не помешает еще годик побыть в «Динамо». Это минимум. НХЛ – очень серьезная и требовательная лига», – сказал Квартальнов.