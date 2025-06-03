Грачев подписал контракт с «Амуром» на год. Форвард набрал 17 очков в 66 матчах прошлого сезона КХЛ
Евгений Грачев продлил соглашение с «Амуром».
35-летний нападающий подписал новый договор с дальневосточным клубом на один год.
Евгений Грачев провел в «Амуре» два предыдущих сезона.
В прошедшем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков при полезности «минус 27» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Амура»
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