Грачев подписал контракт с «Амуром» на год. Форвард набрал 17 очков в 66 матчах прошлого сезона КХЛ

Евгений Грачев продлил соглашение с «Амуром».

35-летний нападающий подписал новый договор с дальневосточным клубом на один год.

Евгений Грачев провел в «Амуре » два предыдущих сезона.

В прошедшем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков при полезности «минус 27» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .