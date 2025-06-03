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Филатов об отставке Ротенберга: «Романа Борисовича будет не хватать в роли тренера. Надеюсь, это недоразумение будет улажено – и он возглавит один из клубов КХЛ»

Никита Филатов высказался касательно отставки Романа Ротенберга.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«Учитывая результаты СКА, решение об отставке Романа Борисовича выглядит настолько же логичным, насколько нелогичным выглядит для меня подписание на роль главного тренера Игоря Николаевича Ларионова.

Лично мне Романа Борисовича будет очень не хватать в роли главного тренера.

Поэтому надеюсь, что в самое ближайшее время это недоразумение будет улажено и Ротенберг возглавит один из клубов КХЛ», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры

Что теперь будет с Ротенбергом?35326 голосов
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уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
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позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Это хоккей, брат!»
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