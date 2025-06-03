Филатов об отставке Ротенберга: «Романа Борисовича будет не хватать в роли тренера. Надеюсь, это недоразумение будет улажено – и он возглавит один из клубов КХЛ»

Никита Филатов высказался касательно отставки Романа Ротенберга.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«Учитывая результаты СКА , решение об отставке Романа Борисовича выглядит настолько же логичным, насколько нелогичным выглядит для меня подписание на роль главного тренера Игоря Николаевича Ларионова.

Лично мне Романа Борисовича будет очень не хватать в роли главного тренера.

Поэтому надеюсь, что в самое ближайшее время это недоразумение будет улажено и Ротенберг возглавит один из клубов КХЛ », – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов .

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры