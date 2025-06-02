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Тарасова о недопуске России на ОИ-2026: «А вы думали, наших хоккеистов допустят? Это вид спорта, где сборная точно будет в призах, если не чемпионом»

Татьяна Тарасова высказалась о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

Сегодня стало известно, что ИИХФ сформировала группы на турнир без России.

«А вы думали, что наших хоккеистов допустят на Олимпийские игры? Это вид спорта, где Россия точно будет в призах, если не чемпионом.

Уже все поняли, что нас никуда не пустят сейчас, вне зависимости от того, хоккей это, футбол или фигурное катание. Думаю, что уже нет людей, которые считают, что кого-то из наших спортсменов допустят на Олимпиаду», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
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