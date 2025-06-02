«Северсталь» выменяла Веряева у «Югры», отдав денежную компенсацию. Форвард набрал 9 очков в 14 матчах плей-офф ВХЛ

Данил Веряев продолжит карьеру в «Северстали».

Череповецкий клуб выменял 26-летнего нападающего у «Югры» на денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне в ВХЛ, помимо «Югры», хоккеист также выступал за «Торпедо-Горький», в котором провел четыре матча. В общей сложности он набрал 14 (1+13) очков в 49 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф ВХЛ Данил Веряев отметился 9 (6+3) баллами в 14 матчах.

Игрок ранее выступал в КХЛ за «Торпедо».