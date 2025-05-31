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Корягин, Тришин и Манухов покинули «Сочи». Клуб не продлил контракты с защитниками

Глеб Корягин, Аким Тришин и Роман Манухов ушли из «Сочи».

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Защитники покинули команду по истечении срока контрактов. 

30-летний защитник Глеб Корягин провел 51 матч в минувшем сезоне и отметился 6 результативными передачами при полезности «минус 13». 

На счету Акима Тришина один голевой пас и «минус 12» в 31 игре. 

Манухов набрал 4 (1+3) очка и «минус 6» в 31 матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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