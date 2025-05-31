Корягин, Тришин и Манухов покинули «Сочи». Клуб не продлил контракты с защитниками

Глеб Корягин, Аким Тришин и Роман Манухов ушли из «Сочи».

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Защитники покинули команду по истечении срока контрактов.

30-летний защитник Глеб Корягин провел 51 матч в минувшем сезоне и отметился 6 результативными передачами при полезности «минус 13».

На счету Акима Тришина один голевой пас и «минус 12» в 31 игре.

Манухов набрал 4 (1+3) очка и «минус 6» в 31 матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.