Корягин, Тришин и Манухов покинули «Сочи». Клуб не продлил контракты с защитниками
Глеб Корягин, Аким Тришин и Роман Манухов ушли из «Сочи».
Об этом сообщила пресс-служба клуба. Защитники покинули команду по истечении срока контрактов.
30-летний защитник Глеб Корягин провел 51 матч в минувшем сезоне и отметился 6 результативными передачами при полезности «минус 13».
На счету Акима Тришина один голевой пас и «минус 12» в 31 игре.
Манухов набрал 4 (1+3) очка и «минус 6» в 31 матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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