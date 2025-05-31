Алексей Заварухин стал помощником в «Автомобилисте». Главный тренер клуба – его брат Николай
Ранее специалист работал в «Тракторе», с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина в 2024 году. В прошлом сезоне Заварухин дважды вел переговоры с «Амуром», но так и не возглавил команду.
Главным тренером «Автомобилиста» является его брат – Николай Заварухин.
Также должность помощника тренера получил Александр Гольц. Владимир Воробьев и Алексей Кривченков покинули команду.
«На работу в штаб «Автомобилиста» из МХК «Авто» переходит Михаил Демидов. Он будет трудиться в качестве видеотренера.
Таким образом, тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2025/26 выглядит так:
Главный тренер – Николай Заварухин;
Помощники главного тренера – Алексей Заварухин, Александр Гольц, Олег Ореховский;
Тренер вратарей – Вадим Тарасов;
Тренер по ОФП – Алексей Рябков;
Видеотренеры – Артем Ширгазиев, Михаил Демидов», – сказано в сообщении клуба.
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