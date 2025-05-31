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Алексей Заварухин стал помощником в «Автомобилисте». Главный тренер клуба – его брат Николай

Алексей Заварухин стал помощником главного тренера в «Автомобилисте».

Ранее специалист работал в «Тракторе», с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина в 2024 году. В прошлом сезоне Заварухин дважды вел переговоры с «Амуром», но так и не возглавил команду.

Главным тренером «Автомобилиста» является его брат – Николай Заварухин.

Также должность помощника тренера получил Александр Гольц. Владимир Воробьев и Алексей Кривченков покинули команду.

«На работу в штаб «Автомобилиста» из МХК «Авто» переходит Михаил Демидов. Он будет трудиться в качестве видеотренера.

Таким образом, тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2025/26 выглядит так:

Главный тренер – Николай Заварухин;

Помощники главного тренера – Алексей Заварухин, Александр Гольц, Олег Ореховский;

Тренер вратарей – Вадим Тарасов;

Тренер по ОФП – Алексей Рябков;

Видеотренеры – Артем Ширгазиев, Михаил Демидов», – сказано в сообщении клуба.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Автомобилиста»
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