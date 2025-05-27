Алексей Заварухин станет помощником в «Автомобилисте». Главный тренер клуба – его брат Николай (Алексей Шевченко)
Алексей Заварухин станет помощником тренера в «Автомобилисте».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, еще одним ассистентом в штабе клуба из Екатеринбурга станет Александр Гольц.
В прошлом сезоне Заварухин дважды вел переговоры с «Амуром», но так и не возглавил команду. Ранее специалист работал в «Тракторе», с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина в 2024 году.
Отметим, что главным тренером «Автомобилиста» является его брат – Николай Заварухин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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