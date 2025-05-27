Алексей Заварухин станет помощником в «Автомобилисте». Главный тренер клуба – его брат Николай (Алексей Шевченко)

Алексей Заварухин станет помощником тренера в «Автомобилисте».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, еще одним ассистентом в штабе клуба из Екатеринбурга станет Александр Гольц .

В прошлом сезоне Заварухин дважды вел переговоры с «Амуром», но так и не возглавил команду. Ранее специалист работал в «Тракторе», с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина в 2024 году.

Отметим, что главным тренером «Автомобилиста » является его брат – Николай Заварухин .