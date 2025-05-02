Дмитрий Губерниев: «Рекорд Овечкина сплотил многих россиян. Если сейчас спросить, кто лучший спортсмен страны, все скажут – Овечкин. Это не 3 и не 6%, а значительно больше»

Дмитрий Губерниев считает, что рекорд Александра Овечкина сплотил россиян.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард «Вашингтона » превзошел достижение Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ за карьеру.

До этого, в январе, ВЦИОМ назвал главных спортсменов 2024 года по результатам опроса. Александр Овечкин и Роман Костомаров возглавили рейтинг с 3% голосов. 77% респондентов затруднились ответить.

«Рекорд Овечкина многих сплотил. Не только сам «Вашингтон», но и многих россиян. Если сейчас спросить, кто лучший спортсмен страны, все однозначно скажут, что это Овечкин. Это уже не три и не шесть процентов, а значительно больше.

Люди стали гораздо сильнее интересоваться и нашим, и заокеанским хоккеем. Мы видим хорошие рейтинги плей-офф КХЛ. На эмоциях от этого рекорда «Вашингтон» выдерживает колоссальное давление, потому что все обсуждают игру команды.

Понятно, что достижения Саши имеют значение, но не такое большое, если бы команда проигрывала. Прекрасно, что «Кэпиталс» ответили взаимностью Овечкину. Посмотрим, как далеко они пройдут в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Вообще хочу сказать, что Овечкин проводит один из лучших сезонов в карьере. Человеку почти 40 лет, а он в полнейшем порядке, это факт», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Сколько Овечкину до Гретцки с учетом плей-офф?