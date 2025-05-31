«Трактор» продлил контракт с генменеджером Волковым на 2 года. Клуб выиграл медали КХЛ в двух сезонах под его руководством
«Трактор» продлил контракт с генменеджером Алексеем Волковым на 2 года.
Он занял эту должность в феврале 2023 года, подписав двухлетний контракт.
В двух полных сезонах под его руководством челябинский клуб завоевал медали Фонбет Чемпионата КХЛ – бронзовые (2023/24) и серебряные (2024/25).
Напомним, что ранее Волков был генеральным менеджером «Авангарда», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Трактора»
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