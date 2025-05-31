«Сиэтл» продлил контракт с защитником Махурой на 2 года. Кэпхит – 907,5 тысячи долларов

«Сиэтл» продлил контракт с защитником Джошем Махурой на 2 года.

Средняя годовая зарплата игрока по новому соглашению составит 907,5 тысячи долларов.

27-летний игрок перешел в «Кракен» в прошлом году из «Флориды», подписав контракт на год и 775 тысяч долларов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадец провел за команду 64 матча и набрал 9 (0+9) очков при полезности «+5», 20 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:45.

Махура вошел в топ-10 в команде по числу силовых приемов (89, 6-е место) и заблокированных бросков (54, 10-е место).