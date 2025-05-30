Плющев об иностранных тренерах: «В КХЛ работали американцы, канадцы, словаки, шведы и так далее. И никто, кроме Гру, не показал выдающихся результатов за последние годы»
Владимир Плющев высказался о работе иностранных тренеров в КХЛ.
В мае 2024 года «Трактор» возглавил Бенуа Гру. Под руководством канадца клуб Фонбет Чемпионата КХЛ вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (1-4).
«Тренерский рынок очень скудный, к сожалению. Многие специалисты считают, что сами все знают и умеют.
Иностранные тренеры? Думаю, на современном этапе их будут чаще приглашать. Те, кто занимаются поиском, будут искать наиболее легкую и короткую дорожку. Но это не самый хороший выход.
Если Челябинск угадал с Гру, совершенно не факт, что удастся другим. У нас работали американцы, канадцы, словаки, шведы и так далее. И, грубо говоря, за последние годы никто, кроме собственно Гру, не показал выдающихся результатов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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