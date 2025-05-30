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«Даллас» – 1-я команда в истории НХЛ, проигравшая в финале конференции в 3 сезонах подряд

«Даллас» трижды подряд проиграл в финале конференции и установил антирекорд НХЛ.

«Старс» уступили «Эдмонтону» (1-4, 3:6 в пятом матче) в финале Западной конференции. 

Для техасцев поражение в финале Запада стало третьим за три сезона. В 2023-м году команда под руководством Питера Дебура выбыла на этой стадии плей-офф НХЛ, уступив «Вегасу» (2-4), в 2024-м – «Эдмонтону» (2-4). 

Схема со встречей в финале Кубка Стэнли победителей двух конференций была введена в 1982 году (исключением стал сезон-2020/21, когда в связи с пандемией коронавируса деление на конференции было отменено). 

«Даллас» стал первой командой за эти 43 года, проигравшей в финале конференции трижды подряд. 

Ранее на Востоке (с 1982 по 1993 – конференция Принца Уэльского) по 2 раза подряд проигрывали «Бостон» (1991 и 1992) и «Баффало» (2006 и 2007). Кроме того, «Айлендерс» в 2020 году уступили в финале конференции, а в 2021-м – в полуфинале. 

На Западе (с 1982 по 1993 – конференция Кларенса Кэмпбелла) по 2 раза подряд проигрывали «Чикаго» (1982 и 1983, 1989 и 1990), «Детройт» (1987 и 1988), «Эдмонтон» (1991 и 1992), «Торонто» (1993 и 1994), «Колорадо» (1999 и 2000) и «Сан-Хосе» (2010 и 2011). Кроме того, «Вегас» в 2020 году уступил в финале конференции, а в 2021-м – в полуфинале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
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