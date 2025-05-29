6,5 млн зрителей посетили матчи КХЛ в сезоне-2024/25 – рекорд. У СКА, «Торпедо» и «Трактора» заполняемость игр – 100%
КХЛ поставила рекорды посещаемости в прошедшем сезоне.
Сегодня в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства КХЛ, генеральных менеджеров и представителей клубов.
«Континентальная хоккейная лига завершила сезон с лучшими показателями по посещаемости:
Общая аудитория – 6,5 млн зрителей;
Средняя посещаемость – 7 547 человек;
Средняя заполняемость арен составила 81,7 % и стала второй по величине в истории КХЛ, уступив всего 0,1 % показателю сезона-2014/15.
СКА, минское «Динамо» и «Авангард» – лидеры по количеству зрителей. У СКА, «Торпедо» и «Трактора» – 100% заполняемость матчей», – говорится в заявлении лиги.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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