6,5 млн зрителей посетили матчи КХЛ в сезоне-2024/25 – рекорд. У СКА, «Торпедо» и «Трактора» заполняемость игр – 100%

КХЛ поставила рекорды посещаемости в прошедшем сезоне.

Сегодня в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства КХЛ , генеральных менеджеров и представителей клубов.

«Континентальная хоккейная лига завершила сезон с лучшими показателями по посещаемости:

Общая аудитория – 6,5 млн зрителей;

Средняя посещаемость – 7 547 человек;

Средняя заполняемость арен составила 81,7 % и стала второй по величине в истории КХЛ, уступив всего 0,1 % показателю сезона-2014/15.

СКА, минское «Динамо » и «Авангард » – лидеры по количеству зрителей. У СКА, «Торпедо » и «Трактора » – 100% заполняемость матчей», – говорится в заявлении лиги.