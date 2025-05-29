Сикьюра продлил контракт с «Динамо» на год

Дилан Сикьюра продлил контракт с «Динамо».

Срок нового соглашения нападающего рассчитан до 31 мая 2026 года.

Форвард перешел в «Динамо » в результате обмена из «Трактора» в декабря 2024 года.

Всего он набрал 29 (13+16) очков в 56 матчах минувшего регулярного чемпионата. В плей-офф в активе Дилана Сикьюры 12 (4+8) баллов в 17 играх.