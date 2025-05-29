Сикьюра продлил контракт с «Динамо» на год
Дилан Сикьюра продлил контракт с «Динамо».
Срок нового соглашения нападающего рассчитан до 31 мая 2026 года.
Форвард перешел в «Динамо» в результате обмена из «Трактора» в декабря 2024 года.
Всего он набрал 29 (13+16) очков в 56 матчах минувшего регулярного чемпионата. В плей-офф в активе Дилана Сикьюры 12 (4+8) баллов в 17 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
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