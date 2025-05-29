Бринд′Амор о поражении в финале Востока: «Флорида» – это стандарт. Нужно понять, как «Каролине» добавить больше этих компонентов в нашу игру»

Род Бринд′Амор назвал игру «Флориды» стандартом.

«Каролина » уступила «Флориде» со счетом 1-4 в серии финала Восточной конференции. «Пантерс» вышли в финал Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд.

«Флорида » – это стандарт, безусловно. Игра вперед-назад, активный форчекинг, ждать шансы и пытаться их реализовывать. Это жесткий хоккей.

Нам нужно понять, как добавить больше этих компонентов в нашу игру, потому что «Флорида» – это стандарт.

На мой взгляд, мы так и играли долгое время. Они подхватили это стиль игры за последние несколько лет и еще улучшили его. Вот к этому нам и нужно прийти», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор .