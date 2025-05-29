Вячеслав Фетисов: «В ближайшие 100 лет не произойдет такого, что в России отменят пенсии. Это предложение непонятно от кого»

Вячеслав Фетисов оценил предложение отменить пенсии в России.

Ранее основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев предложил отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость.

«Не знаю эту тему. Это предложение непонятно от кого. У нас есть государственная политика в этом плане.

А обсуждать вбросы, которые не имеют никакого смысла, не надо.

В ближайшие 100 лет не произойдет такого, что в России отменят пенсии», – сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .