Агент Кузнецова: «Переговоры идут с несколькими клубами, «Трактора» среди них нет. Никакого базара, никто никуда не торопится»
Агент Евгения Кузнецова рассказал о переговорах форварда с несколькими клубами.
В апреле СКА расторг контракт с 32-летним хоккеистом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.
«Переговоры идут сразу с несколькими клубами, никто никуда не торопится, базара никакого нет. «Трактора» среди этих команд нет», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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