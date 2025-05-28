Агент Кузнецова: «Переговоры идут с несколькими клубами, «Трактора» среди них нет. Никакого базара, никто никуда не торопится»

Агент Евгения Кузнецова рассказал о переговорах форварда с несколькими клубами.

В апреле СКА расторг контракт с 32-летним хоккеистом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

«Переговоры идут сразу с несколькими клубами, никто никуда не торопится, базара никакого нет. «Трактора » среди этих команд нет», – сказал агент Шуми Бабаев .

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