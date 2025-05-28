Перри – 5-й действующий игрок с 60+ голами в плей-офф НХЛ. Он догнал Маршанда, больше только у Овечкина, Кросби и Малкина
Кори Перри – 5-й действующий игрок с 60+ голами в плей-офф НХЛ.
Форвард «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в четвертом матче финала Западной конференции против «Далласа» (4:1, 3-1).
В текущем плей-офф на счету 40-летнего канадца стало 9 (6+3) очков в 15 играх при полезности «+4».
За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 136 (60+76) баллов в 230 играх.
По числу голов в плей-офф Перри делит 4-е место среди действующих игроков с Брэдом Маршандом из «Флориды».
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 77), Сидни Кросби («Питтсбург», 71) и Евгений Малкин («Питтсбург», 67).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости