Перри – 5-й действующий игрок с 60+ голами в плей-офф НХЛ. Он догнал Маршанда, больше только у Овечкина, Кросби и Малкина

Кори Перри – 5-й действующий игрок с 60+ голами в плей-офф НХЛ.

Форвард «Эдмонтона » стал автором победной шайбы в четвертом матче финала Западной конференции против «Далласа » (4:1, 3-1).

В текущем плей-офф на счету 40-летнего канадца стало 9 (6+3) очков в 15 играх при полезности «+4».

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 136 (60+76) баллов в 230 играх.

По числу голов в плей-офф Перри делит 4-е место среди действующих игроков с Брэдом Маршандом из «Флориды».

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 77), Сидни Кросби («Питтсбург», 71) и Евгений Малкин («Питтсбург», 67).