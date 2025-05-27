Каменский о КХЛ: «Уровень команд вырос, они подравнялись между собой. Это вызвало рост интереса к хоккею. Клубы бились до последнего, но Кубок Гагарина забрал сильнейший»

Валерий Каменский отметил, что уровень команд КХЛ вырос.

«Уровень команд вырос. Сами клубы тоже подравнялись между собой. Это вызвало рост интереса к хоккею в целом. Сейчас даже на молодежные команды ходит по 11 тысяч зрителей.

В регулярке и в плей-офф команды бились до последнего, но в итоге Кубок Гагарина забрал сильнейший», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив » обыграл «Трактор ».