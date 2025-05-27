Агент Худобина: «Если по Антону будет достойное предложение от клуба, который будет бороться за определенные результаты, он будет готов его обсудить»
Агент Антона Худобина высказался о будущем вратаря.
39-летний хоккеист не играет с сезона‑2023/24.
– На вашем сайте Антон Худобин до сих пор числится как действующий игрок. Есть ли вероятность того, что еще найдете для него команду?
– Время, чтобы начать сборы, еще есть.
Если мы поймем, что по Антону будет достойное предложение от клуба, который будет бороться за определенные результаты, то он будет готов его обсудить, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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