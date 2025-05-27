Агент Худобина: «Если по Антону будет достойное предложение от клуба, который будет бороться за определенные результаты, он будет готов его обсудить»

Агент Антона Худобина высказался о будущем вратаря.

39-летний хоккеист не играет с сезона‑2023/24.

– На вашем сайте Антон Худобин до сих пор числится как действующий игрок. Есть ли вероятность того, что еще найдете для него команду?

– Время, чтобы начать сборы, еще есть.

Если мы поймем, что по Антону будет достойное предложение от клуба, который будет бороться за определенные результаты, то он будет готов его обсудить, – сказал агент Александр Черных .