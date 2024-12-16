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  • Худобин про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Заслужил. Он стабилен последние 6‑7 лет, статистика показывает. Потолок зарплат растет»
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Худобин про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Заслужил. Он стабилен последние 6‑7 лет, статистика показывает. Потолок зарплат растет»

Антон Худобин считает, что Игорь Шестеркин заслужил новый контракт.

Российский вратарь подписал соглашение с «Рейнджерс» на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата 11,5 млн является рекордной для вратарей в лиге). Оно вступит в силу с сезона-2025/26. 

«Он стабилен на протяжении последних шести‑семи лет. Статистика все показывает. Потолок зарплат растет. Так что, считаю, он заслужил эти деньги», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ Антон Худобин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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деньги
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