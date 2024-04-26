34-летний Татар перешел из «Нью-Джерси» в швейцарский «Цуг». У форварда 983 матча в НХЛ с учетом плей-офф
Томаш Татар перешел из «Нью-Джерси» в швейцарский «Цуг».
34-летний словацкий нападающий подписал с клубом контракт на два года.
Татар провел в НХЛ 14 сезонов и сыграл 983 матча с учетом плей-офф, набрав 509 (234+275) очков. По ходу карьеры он выступал за «Детройт», «Вегас», «Монреаль», «Колорадо», «Сиэтл» и «Нью-Джерси».
В текущем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков за 74 игры в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф на его счету 4 матча за «Девилс» и ни одного результативного действия.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Цуга»
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