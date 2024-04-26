Томаш Татар перешел из «Нью-Джерси» в швейцарский «Цуг».

34-летний словацкий нападающий подписал с клубом контракт на два года.

Татар провел в НХЛ 14 сезонов и сыграл 983 матча с учетом плей-офф, набрав 509 (234+275) очков. По ходу карьеры он выступал за «Детройт », «Вегас», «Монреаль », «Колорадо», «Сиэтл » и «Нью-Джерси».

В текущем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков за 74 игры в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф на его счету 4 матча за «Девилс » и ни одного результативного действия.