Агент Черных о Панарине в 2015-м: «Пришли к руководителю СКА, говорит: «Оставайся». Потолка не было. Когда он сказал цифры, подумал: «Ничего себе, я даже не ожидал это услышать»
Александр Черных рассказал, как СКА пытался удержать Артемия Панарина.
Нападающий перешел в «Чикаго» из СКА после сезона-2014/15. Тогда форвард набрал 62 (26+36) очка в 54 матчах чемпионата КХЛ.
«Помню, мы пришли к руководителю СКА. Он говорит: «Оставайся, вот такие и такие».
Тогда потолка не было. Я таких... Когда он сказал такие цифры, я так подумал: «Ничего себе, я даже не ожидал это услышать».
Артемий говорит: «Нет». И он говорит: «У меня мечта, я хочу поехать». Ну как удержать? Есть мечта. Вот хочется», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Топим лед» в «ВКонтакте»
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