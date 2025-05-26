Агент Черных о Панарине в 2015-м: «Пришли к руководителю СКА, говорит: «Оставайся». Потолка не было. Когда он сказал цифры, подумал: «Ничего себе, я даже не ожидал это услышать»

Александр Черных рассказал, как СКА пытался удержать Артемия Панарина.

Нападающий перешел в «Чикаго» из СКА после сезона-2014/15. Тогда форвард набрал 62 (26+36) очка в 54 матчах чемпионата КХЛ .

«Помню, мы пришли к руководителю СКА . Он говорит: «Оставайся, вот такие и такие».

Тогда потолка не было. Я таких... Когда он сказал такие цифры, я так подумал: «Ничего себе, я даже не ожидал это услышать».

Артемий говорит: «Нет». И он говорит: «У меня мечта, я хочу поехать». Ну как удержать? Есть мечта. Вот хочется», – сказал агент Александр Черных .