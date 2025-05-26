Дементьев о ЧМ-2025: «Очень затянутый, много проходных матчей. Спортивная составляющая ушла в былое – есть исключительно коммерческая часть»

Алексей Дементьев заявил о затянутости чемпионата мира по хоккею.

«Мне в общем понравился турнир, но он очень затянутый. Две группы по восемь команд – это перебор.

Для специалистов и зрителей достаточно много проходных матчей, которые неинтересно смотреть.

Но ИИХФ преследует свои цели – это увеличение зрительского рынка, телевизионных трансляций и спонсоров из тех стран, чьи сборные они привлекают.

То есть спортивная составляющая чемпионатов мира ушла в былое. Сейчас есть исключительно коммерческая часть.

Возможно, в ИИХФ пытаются соревноваться с Кубком мира, который организовывает НХЛ, но все не так и все не то. Из Франции или Венгрии, думаю, было не такое большое количество зрителей, наблюдавших за хоккеем.

В определенной степени это увеличило аудиторию, но по факту не принесло спортивной составляющей ничего», – сказал агент Алексей Дементьев.