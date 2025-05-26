«Трактор» рассматривает варианты обмена Сафина. Форвард набрал 3 очка в регулярке за клуб, 2 балла – в плей-офф

Остап Сафин может покинуть «Трактор».

Уральский клуб рассматривает варианты обмена 26-летнего нападающего, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Контракт хоккеиста и клуба рассчитан до 31 мая 2026 года. В следующем сезоне его зарплата должна составить 23 миллиона рублей.

Остап Сафин перешел в «Трактор » по ходу прошедшего сезона из «Лады».

За челябинцев форвард сыграл 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) балла. В плей-офф в его активе 2 (2+0) очка в 17 играх.