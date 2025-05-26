«Трактор» рассматривает варианты обмена Сафина. Форвард набрал 3 очка в регулярке за клуб, 2 балла – в плей-офф
Остап Сафин может покинуть «Трактор».
Уральский клуб рассматривает варианты обмена 26-летнего нападающего, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Контракт хоккеиста и клуба рассчитан до 31 мая 2026 года. В следующем сезоне его зарплата должна составить 23 миллиона рублей.
Остап Сафин перешел в «Трактор» по ходу прошедшего сезона из «Лады».
За челябинцев форвард сыграл 15 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) балла. В плей-офф в его активе 2 (2+0) очка в 17 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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