Лукьянцев про МХК «Спартак»: «Бобровский, Барков, Куликов, Ткачак прислали видео перед 7-м матчем со «СКА-1946». Мэттью сказал сильные слова – каждый запомнит надолго»

Сергей Лукьянцев рассказал о поддержке хоккеистов «Флориды».

МХК «Спартак» выиграл Кубок Харламова, обыграв «СКА-1946» со счетом 6:2 в седьмом матче финальной серии.

– Как удалось не сломаться, когда после 3-0 счет в серии счет стал 3-3?

– После 3:0 в серии на каждый матч мы выходили как на последнюю игру, потому что нужно было сделать последний шаг. Серия длилась до четырех побед.

Да, к сожалению, не получилось закончить ее пораньше, но, думаю, самое главное, что болельщикам понравилось. Финальная серия из семи матчей – это очень круто.

Поэтому эмоции очень классные. У нашего главного тренера Александра Эдгардовича Баркова сын играет в НХЛ , и у его команды была такая же ситуация: чуть не упустили серию с 3-0. Но им удалось победить в седьмом матче.

Все русские ребята «Флориды»: Сергей Бобровский , Александр Барков , Дмитрий Куликов , а также Мэттью Ткачак прислали нам видео перед седьмым матчем, в котором сказали кайфовать, наслаждаться этим моментом, жить финалом и пожелали нам удачи.

– Неужели и американец Ткачак тоже по-русски что-то вам сказал?

– Нет, по-русски говорили все остальные, а во время речи Мэттью у нас были субтитры. Так что мы все прекрасно понимали.

Он сказал очень сильные слова, которые, думаю, каждый запомнит очень надолго. Так что такое видеообращение дорогого стоит.

– Была какая-то одна фраза, которая запомнилась больше всего?

– У нас было четыре классных видео, в каждом из них, кроме основного пожелания, мы услышали одну одинаковую фразу: «Ребята, кайфуйте, вы в финале. Просто сделайте все для победы, чтобы потом ей наслаждаться».

Думаю, эти слова без преувеличения запомнятся на всю жизнь. И правда, теперь мы кайфуем так, как они нам и желали, – сказал нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев.