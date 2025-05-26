Сборная США почтила память Годро после победы на ЧМ. Игроки сделали командное фото с его свитером
Сборная США почтила память Джонни Годро после победы на ЧМ по хоккею.
Турнир проходил в Швеции и Дании. В финале американцы победили Швейцарию в овертайме со счетом 1:0.
На церемонии награждения хоккеисты сборной США держали свитер Годро, погибшего в августе прошлого года в результате ДТП. Хоккеиста и его брата сбил пьяный водитель, когда они ехали на велосипедах.
«Джонни был здесь. Он наблюдал за игрой, там, наверху», – сказал главный тренер сборной США и «Сан-Хосе» Райан Ворсофски.
Хоккеисты также позировали для общекомандной фотографии со свитером Годро.
Фото: x.com/usahockey
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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