Сборная США почтила память Годро после победы на ЧМ. Игроки сделали командное фото с его свитером

Сборная США почтила память Джонни Годро после победы на ЧМ по хоккею.

Турнир проходил в Швеции и Дании. В финале американцы победили Швейцарию в овертайме со счетом 1:0.

На церемонии награждения хоккеисты сборной США держали свитер Годро , погибшего в августе прошлого года в результате ДТП. Хоккеиста и его брата сбил пьяный водитель, когда они ехали на велосипедах.

«Джонни был здесь. Он наблюдал за игрой, там, наверху», – сказал главный тренер сборной США и «Сан-Хосе» Райан Ворсофски .

Хоккеисты также позировали для общекомандной фотографии со свитером Годро.

Фото: x.com/usahockey