Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025, Линдхольм с 8 голами – лучшим снайпером. У Маккиннона 7 шайб

Давид Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025.

В 8 матчах форвард сборной Чехии набрал 15 (6+9) очков, опередив соотечественника Романа Червенку и нападающего сборной Швеции Элиаса Линдхольма, на счету которых по 14 баллов.

Лучшим снайпером турнира с 8 шайбами в 10 играх стал Линдхольм. Второе место разделили канадец Нэтан Маккиннон , Свен Андригетто (Швейцария ) и форвард сборной Финляндии Эели Толванен, забившие по 7 голов.