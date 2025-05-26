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  • Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025, Линдхольм с 8 голами – лучшим снайпером. У Маккиннона 7 шайб
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Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025, Линдхольм с 8 голами – лучшим снайпером. У Маккиннона 7 шайб

Давид Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025.

В 8 матчах форвард сборной Чехии набрал 15 (6+9) очков, опередив соотечественника Романа Червенку и нападающего сборной Швеции Элиаса Линдхольма, на счету которых по 14 баллов.

Лучшим снайпером турнира с 8 шайбами в 10 играх стал Линдхольм. Второе место разделили канадец Нэтан Маккиннон, Свен Андригетто (Швейцария) и форвард сборной Финляндии Эели Толванен, забившие по 7 голов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ИИХФ
logoДавид Пастрняк
logoСвен Андригетто
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoЭлиас Линдхольм
logoЭели Толванен
logoЧМ по хоккею
logoСборная Швейцарии по хоккею
logoНэтан Маккиннон
logoСборная Швеции по хоккею
logoРоман Червенка
logoСборная Чехии по хоккею
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