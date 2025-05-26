Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025, Линдхольм с 8 голами – лучшим снайпером. У Маккиннона 7 шайб
Давид Пастрняк стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025.
В 8 матчах форвард сборной Чехии набрал 15 (6+9) очков, опередив соотечественника Романа Червенку и нападающего сборной Швеции Элиаса Линдхольма, на счету которых по 14 баллов.
Лучшим снайпером турнира с 8 шайбами в 10 играх стал Линдхольм. Второе место разделили канадец Нэтан Маккиннон, Свен Андригетто (Швейцария) и форвард сборной Финляндии Эели Толванен, забившие по 7 голов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ИИХФ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости