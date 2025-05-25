Аланов получит около 40 млн рублей от «Сибири» за 2 года по новому контракту (Артур Хайруллин)

Егор Аланов заработает 40 млн рублей в «Сибири» за два года.

Сегодня 24-летний защитник продлил контракт с новосибирцами на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Аланов получит около 20 миллионов рублей за каждый год соглашения.

В 65 играх прошедшего Фонбет чемпионата КХЛ хоккеист набрал 12 (1+11) очков при полезности «плюс 1» и сделал 78 блоков.

В плей-офф Аланов сыграл 7 матчей за «Сибирь », отдал результативную передачу и заблокировал 18 бросков соперника.

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