«Сибирь» продлила контракт с Алановым на 2 года

«Сибирь» продлила контракт с Егором Алановым.

Срок соглашения 24-летнего защитника с новосибирским клубом рассчитан на 2 года.

«В 65 играх регулярного чемпионата прошлого сезона Аланов набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «плюс 1» и сделал 78 блоков.

В плей-офф сыграл 7 матчей, отдал результативную передачу и заблокировал 18 бросков соперника.

Всего на счету Егора 269 матчей в КХЛ, 10 заброшенных шайб и 51 голевая передача», – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири ».

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