Швейцария вышла в финал ЧМ по хоккею. Перед турниром сборная котировалась шестым фаворитом
Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира по хоккею.
Швейцарцы разгромили сборную Дании со счетом 7:0 в полуфинальной игре. В финале Швейцария сыграет против США.
Перед турниром швейцарцы котировались шестыми фаворитами с коэффициентом 9.50. На их выход в финал давали 5.00.
Главными фаворитами ЧМ-2025 букмекеры считали Канаду (3.20) и Швецию (3.50).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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