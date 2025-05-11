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  • Ротенберг о сборной: «Ушли времена, когда хоккеисты отказывались от вызова – сейчас все осознают, что это большая честь. За три года мы провели 25 матчей, одержали 20 побед»
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Ротенберг о сборной: «Ушли времена, когда хоккеисты отказывались от вызова – сейчас все осознают, что это большая честь. За три года мы провели 25 матчей, одержали 20 побед»

Роман Ротенберг поделился мнением об итогах сезона для сборной России.

В мае команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла Казахстан (4:1), а также провела четыре матча против сборной Беларуси, уступив в трех из них (2:4, 7:8 ОТ и 1:3) и один раз победив (3:1).

«Подводя итоги сезона для сборной России, хочу прежде всего поблагодарить все клубы, которые делегировали хоккеистов в команду в этом году – «Металлург», СКА, «Ак Барс», «Сибирь», «Адмирал», «АКМ», «Трактор», «Торпедо», «Локомотив», «Авангард», «Северсталь», «Сочи», «Нефтехимик», ЦСКА, «Ладу», «Витязь» и все остальные клубы нашего чемпионата. Радует, что все команды понимают, что сборная должна жить, выступать, играть в международных турнирах и готовиться к возвращению на мировую арену.

Огромное спасибо игрокам, которые в конце тяжелейшего сезона приехали в сборную, не щадили себя, всегда выкладывались на максимум. К счастью, давно ушли те времена, когда хоккеисты отказывались от вызова в сборную – сейчас абсолютно все осознают, что это большая честь и огромная ответственность.

Конечно же, не устаю благодарить болельщиков – в этом году, помимо традиционных Минска и Астаны, мы впервые сыграли в Тольятти, и два аншлага, которые были на трибунах, еще раз подтвердили, насколько высок интерес к играм сборной.

За три года мы провели 25 матчей, одержали 20 побед, дважды выиграли Кубок Первого канала и Кубок Победы, посетили множество городов, где никогда до этого не видели сборную России. И в Омске, и в Туле, и в других городах нас встречали полные трибуны и замечательная, душевная, по-настоящему домашняя атмосфера.

Отдельно хочу пожелать скорейшего выздоровления Прохору Полтапову, которому мы посвятили победу в Минске. Большое спасибо всем! Вперед, Россия!» – написал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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