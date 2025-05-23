Плющев о вылете Канады с ЧМ: «Не первый раз североамериканцы чудят, отличаются раздолбайством. Класс Дании подрос, хотя нелогичный»
Канадская сборная вылетела с турнира на этапе четвертьфинала, проиграв команде Дании (1:2).
«Не скажу, что поражение Канады вызвало шок, но удивление, конечно, было.
С другой стороны, не первый раз североамериканцы чудят на чемпионатах мира, отличаются своим раздолбайством.
Видимо, посчитали, что так или иначе забьют, но собраться команда так и не смогла, не хватило игровой дисциплины.
Дания – соперник для них проходной, хотя выступает очень прилично. На последних чемпионатах мира, когда попадали в одну с ними группу, было очень тяжело.
Класс датчан подрос, хотя результат с канадцами сам по себе нелогичный», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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