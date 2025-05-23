Плющев о вылете Канады с ЧМ: «Не первый раз североамериканцы чудят, отличаются раздолбайством. Класс Дании подрос, хотя нелогичный»

Канадская сборная вылетела с турнира на этапе четвертьфинала, проиграв команде Дании (1:2).

«Не скажу, что поражение Канады вызвало шок, но удивление, конечно, было.

С другой стороны, не первый раз североамериканцы чудят на чемпионатах мира, отличаются своим раздолбайством.

Видимо, посчитали, что так или иначе забьют, но собраться команда так и не смогла, не хватило игровой дисциплины.

Дания – соперник для них проходной, хотя выступает очень прилично. На последних чемпионатах мира, когда попадали в одну с ними группу, было очень тяжело.

Класс датчан подрос, хотя результат с канадцами сам по себе нелогичный», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

😱 Канада вылетела с ЧМ – в 1/4 от Дании! Кросби в шоке