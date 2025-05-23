«Северсталь» подпишет Грегори из «Клотена». Защитник набрал 25 очков в 51 матче в чемпионате Швейцарии
«Северсталь» договорилась о подписании канадского защитника.
Череповецкий клуб согласовал переход 26-летнего хоккеиста Томаса Грегори, об этом сообщает Metaratings.
Стороны подпишут договор на один сезон.
В прошедшем сезоне канадец выступал за «Клотен» в чемпионате Швейцарии.
Защитник набрал 25 (8+17) очков при полезности «плюс 4» в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 3» в 9 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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