«Северсталь» подпишет Грегори из «Клотена». Защитник набрал 25 очков в 51 матче в чемпионате Швейцарии

«Северсталь» договорилась о подписании канадского защитника.

Череповецкий клуб согласовал переход 26-летнего хоккеиста Томаса Грегори, об этом сообщает Metaratings.

Стороны подпишут договор на один сезон.

В прошедшем сезоне канадец выступал за «Клотен » в чемпионате Швейцарии.

Защитник набрал 25 (8+17) очков при полезности «плюс 4» в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 3» в 9 играх.