Михайлов о вылете Канады с ЧМ: «В спорте пижонство всегда наказывается. Это провал»
Борис Михайлов оценил поражение сборной Канады на чемпионате мира.
Канадская сборная вылетела с турнира на этапе четвертьфинала, проиграв команде Дании (1:2).
«По подбору игроков – это одна из сильнейших сборных на чемпионате мира. Но в спорте пижонство всегда наказывается. Дело в этом.
На протяжении всего чемпионата канадцы показывали уверенную игру, но к матчу с датчанами, видимо, неправильно готовились.
Для них это провал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости