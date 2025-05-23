Михайлов о вылете Канады с ЧМ: «В спорте пижонство всегда наказывается. Это провал»

Борис Михайлов оценил поражение сборной Канады на чемпионате мира.

Канадская сборная вылетела с турнира на этапе четвертьфинала, проиграв команде Дании (1:2).

«По подбору игроков – это одна из сильнейших сборных на чемпионате мира. Но в спорте пижонство всегда наказывается. Дело в этом.

На протяжении всего чемпионата канадцы показывали уверенную игру, но к матчу с датчанами, видимо, неправильно готовились.

Для них это провал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

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