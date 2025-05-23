Орлов завершил 2-й матч серии с «Флоридой» с «минус 2» за 24:28. Никишин вновь не попал в состав «Каролины», команда доигрывала с 5 защитниками после травмы Уокера

Дмитрий Орлов завершил 2-й матч серии с «Флоридой» с «минус 2».

«Каролина » крупно проиграла «Пантерс» (0:5) дома во втором матче финала Восточной конференции (0-2).

33-летний защитник «Харрикейнс» провел на льду 24 минуты 28 секунд (второй показатель игрового времени в команде, 1:45 – в меньшинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 2». Он отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами.

В третьем периоде клуб из Роли играл в 5 защитников из-за травмы Шона Уокера. Он ушел со льда во втором периоде после силового приема в исполнении форварда «Флориды» Энтони-Джона Грира.

У «Каролины» третий подряд матч в плей-офф пропустил защитник Джэйлен Чэтфилд (нераскрытая травма).

Защитник «Харрикейнс» Александр Никишин вновь остался в запасе, Скотт Морроу провел свою 2-ю игру в плей-офф в карьере (10:25, нейтральная полезность, 1 блок).