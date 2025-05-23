Свечников о своей игре во 2-м матче серии с «Флоридой»: «Я сделал пару потерь в своей зоне, и они забили. Это моя вина. Но нужно двигаться вперед и мыслить позитивно»
Андрей Свечников высказался об ошибках после 0:5 от «Флориды» во 2-м матче серии.
«Каролина» крупно проиграла «Пантерс» (0:5) дома во втором матче финала Восточной конференции (0-2).
25-летний российский форвард завершил игру с худшей полезностью в команде («минус 3»).
В первом периоде при счете 0:2 он получил малый штраф за грубую игру против Мэттью Ткачака (ударил соперника крагой по затылку). «Флорида» реализовала большинство.
«Я сделал пару потерь в своей зоне, и они забили. Это моя вина, я допустил ошибки. Но знаете, сейчас с этим ничего уже не сделать.
Нужно двигаться вперед и мыслить позитивно», – сказал Свечников.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Кори Лавалетта
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