«Торпедо» подпишет контракт на год с Нарделлой. Экс-защитник фарм-клуба «Вашингтона» выступает в Швейцарии («СЭ»)

«Торпедо» подпишет контракт с защитником Бобби Нарделлой.

По информации «Спорт-Экспресса», соглашение будет рассчитано на год.

29-летний американец два последних сезона провел в Европе. Он выступал за шведский «ХВ-71», а в этом году играл за «Рапперсвиль » в чемпионате Швейцарии.

На его счету 34 матча с учетом плей-офф и 19 (6+13) очков при полезности «плюс 2».

Нарделла не играл на уровне НХЛ, проведя 152 матча за фарм-клуб «Вашингтона » в АХЛ. В составе «Херши » он стал чемпионом лиги в сезоне-2022/23.

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