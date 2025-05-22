«Торпедо» подпишет контракт на год с Нарделлой. Экс-защитник фарм-клуба «Вашингтона» выступает в Швейцарии («СЭ»)
«Торпедо» подпишет контракт с защитником Бобби Нарделлой.
По информации «Спорт-Экспресса», соглашение будет рассчитано на год.
29-летний американец два последних сезона провел в Европе. Он выступал за шведский «ХВ-71», а в этом году играл за «Рапперсвиль» в чемпионате Швейцарии.
На его счету 34 матча с учетом плей-офф и 19 (6+13) очков при полезности «плюс 2».
Нарделла не играл на уровне НХЛ, проведя 152 матча за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. В составе «Херши» он стал чемпионом лиги в сезоне-2022/23.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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