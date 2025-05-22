МХК «Спартак» вылетел в Петербург на 6-й матч финала Кубка Харламова («Матч ТВ»)
Хоккеисты МХК «Спартак» вылетели в Петербург на матч Кубка Харламова.
Как сообщает «Матч ТВ», самолет с «красно‑белыми» на борту вылетел из аэропорта Шереметьево в 11:27 в четверг.
Вчера «Спартак» не смог вылететь в Петербург из-за плана «Ковер» в аэропортах.
Сегодня московский клуб сыграет против «СКА-1946» в 6-м матче финала Кубка Харламова (3-2 в серии).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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