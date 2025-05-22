МХК «Спартак» вылетел в Петербург на 6-й матч финала Кубка Харламова («Матч ТВ»)

Хоккеисты МХК «Спартак» вылетели в Петербург на матч Кубка Харламова.

Как сообщает «Матч ТВ», самолет с «красно‑белыми» на борту вылетел из аэропорта Шереметьево в 11:27 в четверг.

Вчера «Спартак » не смог вылететь в Петербург из-за плана «Ковер» в аэропортах.

Сегодня московский клуб сыграет против «СКА-1946 » в 6-м матче финала Кубка Харламова (3-2 в серии).