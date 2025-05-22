Драйзайтль и Макдэвид делят 2-е место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли – у них по 19 очков. Рантанен лидирует с 20 баллами
Микко Рантанен лидирует в гонке бомбардиров плей-офф на один балл.
«Даллас» обыграл «Эдмонтон» (6:3) в первом матче финала Западной конференции.
Нападающий «Старс» Микко Рантанен сделал одну результативную передачу и с 20 (9+11) очками в 14 матчах возглавляет гонку бомбардиров Кубка Стэнли.
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль набрал 3 (1+2) очка, нападающий команды Коннор Макдэвид – 2 (0+2).
Хоккеисты делят вторую строчку в гонке бомбардиров. В активе Драйзайтля 19 (6+13) баллов, на счету Макдэвида также 19 (3+16) баллов – оба хоккеиста провели по 12 матчей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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