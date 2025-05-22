Драйзайтль и Макдэвид делят 2-е место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли – у них по 19 очков. Рантанен лидирует с 20 баллами

Микко Рантанен лидирует в гонке бомбардиров плей-офф на один балл.

«Даллас » обыграл «Эдмонтон » (6:3) в первом матче финала Западной конференции.

Нападающий «Старс» Микко Рантанен сделал одну результативную передачу и с 20 (9+11) очками в 14 матчах возглавляет гонку бомбардиров Кубка Стэнли.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль набрал 3 (1+2) очка, нападающий команды Коннор Макдэвид – 2 (0+2).

Хоккеисты делят вторую строчку в гонке бомбардиров. В активе Драйзайтля 19 (6+13) баллов, на счету Макдэвида также 19 (3+16) баллов – оба хоккеиста провели по 12 матчей.