Мизулина поддержала «Локомотив» в 5-м матче финала с «Трактором»: «Только вперед! Ярославль, родной мой город, я с вами!»

Екатерина Мизулина поддержала «Локомотив» в 5-м матче финала плей-офф КХЛ.

Ярославский клуб принимает «Трактор » (0:0, первый период) в 5-м матче финала Кубка Гагарина (3-1 в серии). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив », только вперед! Ярославль, родной мой город, я с вами!» – написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.