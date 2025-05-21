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Мизулина поддержала «Локомотив» в 5-м матче финала с «Трактором»: «Только вперед! Ярославль, родной мой город, я с вами!»

Екатерина Мизулина поддержала «Локомотив» в 5-м матче финала плей-офф КХЛ.

Ярославский клуб принимает «Трактор» (0:0, первый период) в 5-м матче финала Кубка Гагарина (3-1 в серии). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив», только вперед! Ярославль, родной мой город, я с вами!» – написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
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