Титов о кричалках в адрес Ротенберга: «Я отыграл в НХЛ, в Финляндии, но такого отношения болельщиков... Мы растим молодежь для российского хоккея, такие кричалки – перебор»
Герман Титов раскритиковал оскорбительные кричалки болельщиков МХК «Спартак».
«СКА-1946» обыграл московскую команду (2:1, 2-3) в 5-м матче финальной серии Кубка Харламова.
Во время игры болельщики МХК «Спартак» скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга.
«Классно, что МХЛ переехала на большие арены. Но я отыграл в НХЛ, в Финляндии, но такого отношения болельщиков... в молодежном хоккее такие кричалки...
Мы растим молодежь для российского хоккея, а здесь такое происходит. Это хорошо, атмосфера, много болельщиков, ребятам приятно играть. [Но такие кричалки] перебор», – сказал главный тренер «СКА-1946» Герман Титов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа МХК «Спартак» во Вконтакте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости