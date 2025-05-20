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Титов о кричалках в адрес Ротенберга: «Я отыграл в НХЛ, в Финляндии, но такого отношения болельщиков... Мы растим молодежь для российского хоккея, такие кричалки – перебор»

Герман Титов раскритиковал оскорбительные кричалки болельщиков МХК «Спартак».

«СКА-1946» обыграл московскую команду (2:1, 2-3) в 5-м матче финальной серии Кубка Харламова. 

Во время игры болельщики МХК «Спартак» скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга. 

«Классно, что МХЛ переехала на большие арены. Но я отыграл в НХЛ, в Финляндии, но такого отношения болельщиков... в молодежном хоккее такие кричалки... 

Мы растим молодежь для российского хоккея, а здесь такое происходит. Это хорошо, атмосфера, много болельщиков, ребятам приятно играть. [Но такие кричалки] перебор», – сказал главный тренер «СКА-1946» Герман Титов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа МХК «Спартак» во Вконтакте
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