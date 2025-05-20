Титов о кричалках в адрес Ротенберга: «Я отыграл в НХЛ, в Финляндии, но такого отношения болельщиков... Мы растим молодежь для российского хоккея, такие кричалки – перебор»

Герман Титов раскритиковал оскорбительные кричалки болельщиков МХК «Спартак».

«СКА-1946» обыграл московскую команду (2:1, 2-3) в 5-м матче финальной серии Кубка Харламова.

Во время игры болельщики МХК «Спартак » скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Классно, что МХЛ переехала на большие арены. Но я отыграл в НХЛ, в Финляндии, но такого отношения болельщиков... в молодежном хоккее такие кричалки...

Мы растим молодежь для российского хоккея, а здесь такое происходит. Это хорошо, атмосфера, много болельщиков, ребятам приятно играть. [Но такие кричалки] перебор», – сказал главный тренер «СКА-1946 » Герман Титов .