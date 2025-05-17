Почетный президент ОКР Жуков: «ЧМ по хоккею абсолютно неполноценен без россиян. Трансляция не вызывает большого интереса в России, зачем показывать?»
Александр Жуков раскритиковал трансляцию ЧМ по хоккею на российских каналах.
Турнир проходит с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Россия и Беларусь не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.
«Думаю, что трансляция чемпионата мира по хоккею без нашей команды не вызывает большого интереса в России. Поэтому и зачем его показывать?
Решать, конечно, телеканалам, но чемпионат мира абсолютно неполноценен без российских хоккеистов.
А кому надо посмотреть такой турнир, могут сделать это в интернете», – сказал первый заместитель председателя Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Экс-министр спорта РФ Колобков о показе ЧМ по хоккею: «Платим деньги ИИХФ, вычеркнувшей Россию – это странно, глупо и неправильно. На месте гостелеканала я бы сто раз подумал»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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