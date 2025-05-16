«СКА-1946» о возможном появлении Ротенберга на лавке в игре финала МХЛ: «Информация не соответствует действительности»
В «СКА-1946» опровергли информацию о возможном появлении Ротенберга на лавке.
«СКА-1946» уступает МХК «Спартак» в финальной серии Кубка Харламова со счетом 0-2. Третья игра сегодня проходит в Санкт-Петербурге.
– Появилась информация, что Роман Ротенберг планирует встать на лавку «СКА-1946» во время третьего матча финальной серии со «Спартаком». Подскажите, насколько она достоверна?
– Информация не соответствует действительности, – сообщили в пресс-службе «СКА-1946».
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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