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МХК «Спартак» обыграл «СКА-1946» в 3-м матче финала Кубка Харламова (3:1) и ведет 3-0 в серии

«СКА-1946» проиграл МХК «Спартак» в 3-м матче финальной серии Кубка Харламова.

Продолжается финальная серия плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги. 

МХЛ

Кубок Харламова

Финал

«СКА-1946» – МХК «Спартак» – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

0:1 – 48 Лукьянцев (Рябов, Варюшкин)

1:1 – 52 Капчук (Поляков, Выдренков), ГБ

1:2 – 52 Лукьянцев (Варюшкин, Рябов)

1:3 – 60 Яриков (Плесовских)

Счет в серии: 0-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Золотой дубль «СКА-1946» или чемпионство «Спартака» спустя 11 лет? Превью решающей серии розыгрыша Кубка Харламова

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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