МХК «Спартак» обыграл «СКА-1946» в 3-м матче финала Кубка Харламова (3:1) и ведет 3-0 в серии
«СКА-1946» проиграл МХК «Спартак» в 3-м матче финальной серии Кубка Харламова.
Продолжается финальная серия плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
Финал
«СКА-1946» – МХК «Спартак» – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
0:1 – 48 Лукьянцев (Рябов, Варюшкин)
1:1 – 52 Капчук (Поляков, Выдренков), ГБ
1:2 – 52 Лукьянцев (Варюшкин, Рябов)
1:3 – 60 Яриков (Плесовских)
Счет в серии: 0-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Золотой дубль «СКА-1946» или чемпионство «Спартака» спустя 11 лет? Превью решающей серии розыгрыша Кубка Харламова
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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