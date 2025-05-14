Галимов, Ливо и Шабанов – номинанты на приз самому ценному игроку регулярки КХЛ «Золотая клюшка»

КХЛ назвала номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку лучших попали Артем Галимов из «Ак Барса», Джош Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора».

Галимов в регулярке-2024/25 набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах. Он стал лучшим бомбардиром казанской команды в сезоне, а также побил снайперский рекорд за один регулярный чемпионат. Галимов также стал пятым бомбардиром сезона в КХЛ, третьим снайпером и лучшим игроком по показателю полезности.

Ливо отметился 80 (49+31) очками в 62 матчах. В сезоне-2024/25 он смог побить снайперский рекорд Сергея Мозякина по шайбам за один регулярный чемпионат. Канадец стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата и повторил бомбардирский рекорд «Салавата».

Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах. Он стал третьим бомбардиром регулярки, а также побил клубные рекорды по очкам и передачам за один регулярный чемпионат.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 29 мая.