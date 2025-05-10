Ротенберг о мечте: «Вернуть олимпийское золото сборной России и выстроить такую систему подготовки, чтобы мы были номер один в мире по всем показателям»

Роман Ротенберг рассказал, что мечтает вернуть олимпийское золото в Россию.

– О чем вы мечтаете? О чем мечтает Роман Ротенберг на текущий момент?

– Чтобы в нашем хоккее наши дети были лучшими в мире и, конечно, образованными. Нам нужно обязательно думать об образовании. Это очень важно, потому что не все станут Овечкиными.

Они могут стать полноценными членами нашего общества и принести пользу в любой другой профессии. Это целая система подготовки, это мечта, чтобы у нас выстроилась такая система. Тогда мы будем выше, чем любая другая хоккейная держава в мире.

И, конечно же, вернуть олимпийское золото в Россию. Вот это моя мечта. Нам удалось это сделать в 2018 году. Можно даже потом фильм об этом как-то сделать. Мы уже обсуждали с Владимиром Машковым, что нужно сделать фильм. Но это надо садиться, все бросить. Мы же не пенсионеры, нам еще далеко до этого. Поэтому у нас все впереди.

Поэтому мечта моя – выстроить такую систему, чтобы мы были номер один в мире по всем показателям, и вернуть олимпийское золото сборной России, к нам на родину, – сказал главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.